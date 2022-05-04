5 مصابين بانفجار أنبوبة في أسيوط

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في اندلاع حريق داخل منزل سكني بمركز ومدينة منفلوط بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل ملك “شعبان. ر” بدائرة مركز ومدينة منفلوط ووقوع مصابين.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإطفاء وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق داخل المنزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز؛ وأسفر الحريق عن إصابة "شعبان. ر. س" 65 عاما، و"رجب. ش. ر"، 40 عاماً، و"زينب. ح. ع" 50 عاماً، و"ولاء. ب. ش" 16 عاماً، و"يوسف. ب. ش" 8 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.