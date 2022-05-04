الأربعاء 04 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين بانفجار أنبوبة في أسيوط

انفجار أنبوبة
انفجار أنبوبة
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في اندلاع حريق داخل منزل سكني بمركز ومدينة منفلوط بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل ملك “شعبان. ر” بدائرة مركز ومدينة منفلوط ووقوع مصابين.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإطفاء وتبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق داخل المنزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز؛ وأسفر الحريق عن إصابة "شعبان. ر. س" 65 عاما، و"رجب.  ش. ر"، 40 عاماً، و"زينب. ح. ع" 50 عاماً، و"ولاء. ب. ش" 16 عاماً، و"يوسف. ب. ش" 8 سنوات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي. وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

حريق منفلوط انفجار أسطوانة بوتاجاز أسرة واحدة الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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