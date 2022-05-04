6 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع "توكتوك" على طريق "بني سويف-الفيوم" الزراعي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق "بني سويف- الفيوم" الزراعي بين قريتي أشمنت والميمون، شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "ن.ط.ر" 28 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و " أ. ر.س"، 3 أعوام، جروح و كدمات متفرقة، و"أ.م.م"، 7 أعوام، جروح و كدمات، و"أ.ح.ع" 32 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"ك.م.م" 7 أعوام، اشتباه بعد الارتجاج، ومصابة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر، مصابة بغيبوبة تامة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.