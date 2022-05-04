الأربعاء 04 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

حادث تصادم
حادث تصادم
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أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع "توكتوك" على طريق "بني سويف-الفيوم" الزراعي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق "بني سويف- الفيوم" الزراعي بين قريتي أشمنت والميمون، شمال المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "ن.ط.ر" 28 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و " أ. ر.س"، 3 أعوام،  جروح و كدمات متفرقة، و"أ.م.م"، 7 أعوام، جروح و كدمات، و"أ.ح.ع" 32 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"ك.م.م" 7 أعوام، اشتباه بعد الارتجاج، ومصابة مجهولة الهوية في العقد الخامس من العمر، مصابة بغيبوبة تامة. 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

 

حادث تصادم بني سويف طريق بني سويف- الفيوم سيارة ملاكي توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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