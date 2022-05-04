حبس تاجر مخدرات ضبط بـ15 كيلو حشيش في الشرقية

أمرت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مُخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه.



كانت تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة المُخدرات بقطاع مكافحة المُخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بشأن نشاط أحد الأشخاص، وهو شاب مُقيم في نطاق ودائرة قسم شرطة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، تخصص في الاتجار في مُخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذًا من نطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية، جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بنطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وعُثر بحوزته على 150 طربة لمُخدر الحشيش، وزنت 15 كيلوجرامًا، ومبلغ من المال، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المُخدرة المضبوطة بنحو مليون و50 ألف جنيه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة أول العاشر من رمضان، والعرض على جهات التحقيق.