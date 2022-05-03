الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق الدائري، اتجاه السلام أمام نفق الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين لمستشفى ناصر العام، ونقل المصابين لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة باصطدام سيارة بـ 5 أشخاص أثناء عبورهم الطريق الدائري اتجاه السلام أمام نفق الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بـ 5 أشخاص أثناء عبورهم الطريق الدائري، اتجاه السلام أمام نفق الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ناصر العام، ونقل المصابين لمستشفي السلام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية حادث تصادم الطريق الدائري

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