الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية
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شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر اتجاه سفاجا عند علامة الكيلو 85 انقلاب سيارة على الطريق، نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 7، تم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر اتجاه سفاجا، ووجود متوفين ومصابين، حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ البرى لمكان الحادث؛ لإعادة حركة السير على الطريق.

انقلاب سيارة البحر الاحمر حادث تصادم

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