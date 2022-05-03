السيطرة على حريق نشب في عدد من السيارات بطنطا

نشب حريق في إحدى العشش امتد للسيارات بطنطا بمحافظة الغربية، وقد نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

كان قد تلقى تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في 3 سيارات نقل على طريق طنطا السنطة أمام قرية ميت حبيش البحرية

انتقلت 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في إحدى العشش امتدت إلى 3 سيارات نقل، تم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.