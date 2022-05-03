الثلاثاء 03 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب في عدد من السيارات بطنطا

حريق
حريق
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نشب حريق في إحدى العشش امتد للسيارات بطنطا بمحافظة الغربية، وقد نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

كان قد تلقى تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا  بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في 3 سيارات نقل على طريق طنطا السنطة أمام قرية ميت حبيش البحرية

انتقلت 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق في إحدى العشش امتدت إلى 3 سيارات نقل، تم السيطرة على النيران دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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