الثلاثاء 03 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب شحنة «حشيش» بمليون جنيه فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالى.

 وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000) جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر قسم شرطة بئر العبد الأمن الوطني الامن العام

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