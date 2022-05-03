الثلاثاء 03 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر

الحج
الحج
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يبحث المسلمون الذين قدموا على الحج هذا العام، عن موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج للعام 1443 هـ - 2022 م.

ويستعرض «الدستور» خلال ذلك التقرير موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر.

موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر

 أعلنت وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة بداية من الأحد 24 أبريل 2022 وتنتهي يوم الجمعة 6 مايو 2022، وذلك من خلال تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي (من هنا).

وقررت وزارة الداخلية البدء في إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج 2022، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 وحتى يوم السبت 14 مايو 2022.

 

جدول موعد إجراء قرعة الحج 2022 في مصر 

الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (أسوان - الوادي الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر).

الأربعاء الموافق 11 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- أسيوط – الجيزة - الدقهلية – بورسعيد – الإسكندرية – جنوب سيناء).

الخميس الموافق 12 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (قنا – المنيا – القليوبية – الغربية – الإسماعيلية – البحيرة – شمال سيناء).

السبت الموافق 14 مايو 2022

إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - بنى سويف - المنوفية – كفر الشيخ – السويس - القاهرة).

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شروط قرعة الحج 2022

- ألا يزيد سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن 65 عاما.

- ألا يكون سبق للمتقدم الحج من قبل طوال حياته.

- الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وخلوه من الأمراض المعدية.

- السماح للعضو بالتسجيل في جهة واحدة فقط، إما في وزارة التضامن أو الداخلية أو السياحة.

- يتم تسجيل بيانات المتقدمين للحج عبر بوابة الحج الموحدة المصرية (من هنا).

 

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شرط قبول قرعة الحج 2022

أعلنت وزارة الداخلية أنه لكي يقبل الطلب يجب إرفاق نموذج طلب الحج الورقي صورة بطاقة الرقم القومي "سارية الصلاحية" بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومي بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

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