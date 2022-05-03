بالأسماء.. مصرع 3 فى حادث تصادم بكفرالشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل طريق كفرالشيخ - بلطيم أمام نقطة إسعاف كلش.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل طريق كفرالشيخ بلطيم أمام نقطة إسعاف كلش، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلتهم لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة شخص، حيث توفى السيد بدير الغنام، 45 سنة، من قرية روينة، ونجله محمد السيد بدير الغنام، سنتين، فاطمة محمد الهنا، 60 سنة، وإصابة منى محمد علي أبوالعلا، 41 سنة، بجروح متفرقة بالرأس والجسم، وتم حجزها بالمستشفى، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة.