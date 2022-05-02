ياسر جلال: نعيش فى أمان بفضل الرئيس السيسى

عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته بتجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مسلسل الاختيار 3.

وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة 9090، اليوم، أنه يحمل الكثير من الحب والاحترام للرئيس السيسي الذي رفع روحه على كفه من أجل الوطن.

وأوضح جلال أنّه شاهد الكثير من مقاطع الفيديو بشأن الأحداث التي سبقت ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أنّ مصر تعيش حالة من الأمن والأمان بفضل ما قدّمه الرئيس من أجل الوطن.

وأشار إلى أنّ الرئيس حقّق إنجازات عديدة من أجل الوطن، معقّبًا: «مصر هتبقى في حتة حلوة».