الإثنين 02 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسر جلال: نعيش فى أمان بفضل الرئيس السيسى

جريدة الدستور
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عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته بتجسيد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مسلسل الاختيار 3.

وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة 9090، اليوم، أنه يحمل الكثير من الحب والاحترام للرئيس السيسي الذي رفع روحه على كفه من أجل الوطن.

وأوضح جلال أنّه شاهد الكثير من مقاطع الفيديو بشأن الأحداث التي سبقت ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أنّ مصر تعيش حالة من الأمن والأمان بفضل ما قدّمه الرئيس من أجل الوطن.

وأشار إلى أنّ الرئيس حقّق إنجازات عديدة من أجل الوطن، معقّبًا: «مصر هتبقى في حتة حلوة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

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