انتشال طالب غرق فى مياه النيل بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل أمام قرية الضهرية، التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية، بعد نزوله للاستحمام خلال أول أيام العيد ونقله إلى مستشفى شربين المركزي.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شربين بوقوع حادث غرق بنهر النيل أمام قرية الضهرية وكوبرى الزرقا بنطاق المركز.

انتقل ضباط مركز شرطة شربين وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى أحمد عادل يحى الشويل، 15 عاما، مقيم قرية الضهرية وأثناء قيامه بالاستحمام فى مياه نهر النيل رفقة أصدقاؤه لقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة إسفكاسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى باشرت التحقيقات.