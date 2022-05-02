التحقيق فى مصرع شخص وإصابة 3 فى مشاجرتين بأسيوط

تباشر النيابة العامة التحقيقات في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بقرية الواسطى بمركز الفتح، وواقعة أخرى في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خصومات قديمة بمركز البداري.

كان اللواء دكتور عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغين مختلفين، أحدهما من مركز الفتح والثاني من مركز البداري.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين مقتل شخص وإصابة آخر إثر مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية الواسطى مركز الفتح.

كما أصيب شخصان نتيجة طلق ناري طائش بشارع بأحد شوارع مركز البداري، إثر مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة بسبب خصومات قديمة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى البداري المركزي، وتحرير المحضر اللازم.