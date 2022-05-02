الإثنين 02 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى مصرع شخص وإصابة 3 فى مشاجرتين بأسيوط

مصرع شخص
مصرع شخص
ads

تباشر النيابة العامة التحقيقات في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، بقرية الواسطى بمركز الفتح، وواقعة أخرى في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خصومات قديمة بمركز البداري. 

كان اللواء دكتور عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغين مختلفين، أحدهما من مركز الفتح والثاني من مركز البداري.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة الأولية تبين مقتل شخص وإصابة آخر إثر مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية الواسطى مركز الفتح.

كما أصيب شخصان نتيجة طلق ناري طائش بشارع بأحد شوارع مركز البداري، إثر مشاجرة بالأعيرة النارية بين أبناء عمومة بسبب خصومات قديمة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى البداري المركزي، وتحرير المحضر اللازم. 

النيابة العامة مصرع شخص مصرع شخص أصابة ٣ آخرين الأعيرة النارية خلافات الجيرة الواسطى بمركز الفتح خصومات قديمة مركز البداري

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يضع بصمته فى ذاكرة المصريين الفنية

الأكثر قراءة

عيدكم مبارك.. عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 2022

الأجمل| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للحبيب والزملاء والعائلة مكتوبة

نص خطبة صلاة عيد الفطر المبارك 2022 مكتوبة من وزارة الأوقاف

أجمل صور تهنئة عيد الفطر المبارك 2022 وبطاقات المعايدة

يا ليلة العيد أنستينا أبرزها.. أغاني عشقها الجمهور في عيد الفطر 2022

دعاء عيد الفطر المبارك 2022 مكتوب للنفس وللغير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عظمة «الاختيار 3».. وأول «مسلسل تسجيلى وثائقى» فى التاريخ

محمد العسيري

سينما الشعب.. عودة الروح للمقاعد المهجورة

ماجد حبته

عيد السوريين مثلًا!

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا مشاهدات وآراء

جمال-أسعد

الحوار الوطنى المطلوب

لواء.حمدى البطران

جريمة فى البلاط الخديوى ( ١ )

لواء. محسن الفحام

دروس فى محبة الأوطان

د.أحمد الخميسى

البـشر.. أجمل هدايا العيد

صور

صلاة عيد الفطر في الجامع الأزهر (صور)

صلاة عيد الفطر في مسجد «مصطفى محمود»

صلاة عيد الفطر في مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يفرض إغلاقا شاملا بشكل مؤقت على الضفة الغربية وقطاع غزة

27 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أبريل الماضي

إسرائيل تؤجل محاكمة حارس الأقصى فادى عليان حتى 30 مايو