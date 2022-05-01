الأحد 01 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى فى الشرقية

حادث
حادث
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دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشها لرفع آثار حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الاقليمى السعدين اتجاه بلبيس، نطاق بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن إصابة  13 شخصا بإصابات تنوعت ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين  إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الخدمة الطبية والعلاج اللازم.

كانت قد  تلقت الأجهزة  بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بالطريق الإقليمي السعديين اتجاه بلبيس، وحدوث إصابات بين عدد من  مستقلى السيارات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات نتيجة السرعة مما أسفر عن إصابة 13 شخص  بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بالجسم، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

الإدارة العامة للمرور حادث تصادم 4 سيارات الشرقية 13 شخصا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الشاطر.. والمقاتل

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