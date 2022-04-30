السبت 30 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية: سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت معظم الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط تواجد رجال الأمن في الشوارع والميادين، لمُتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية.

وظهرت سيولة مرورية في الاتجاه من مدينة نصر إلى وسط القاهرة، وكذلك على جميع المناطق بالمحافظة، ومنها، ميدان التحرير حتى حدائق القبة ومدينة نصر.

وتشهد شوارع ومحاور القاهرة سيولة مرورية، وسط تواجد مُكثف لرجال المرور بالعاصمة، مُدعمة بالأوناش للتعامل مع الأعطال أو الطوارئ.

وظهرت سيولة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وجميع المداخل المؤدية للميدان، وأيضًا سيولة أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهدت شوارع ومحاور الجيزة؛ حالة من السيولة المرورية، في شارع النيل السياحي، الهرم والبحر الأعظم، نزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

ويوجد انتظام بالحركة على الطريق الدائري في اتجاه السلام والهرم، محور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميادين: روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد.

الطرق الرئيسية السيولة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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