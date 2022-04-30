السبت 30 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعجل تحريات المباحث حول العثور على جثة متحللة بدار السلام

جثة
جثة

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول العثور على جثة أفريقي متحللة داخل شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام.

 

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة وتبين أنها شقة مستأجرة لشاب أفريقي.

 

وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «ألكسندر أ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تحلل، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

 

كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تم العثور على المتعلقات الشخصية للشاب المتوفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قسم شرطة دار السلام المباحث منافذ حادث الخارجية السلام النيابة شخصية

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