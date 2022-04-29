الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بيان جديد من «المواد الغذائية» بشأن منتجات «إندومي»

إندومي
إندومي

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت خطابًا موجهًا لجميع التجار بعدم بيع أو تداول عدد من أصناف "إندومي" في الأسواق.

وقال المنوفي، إنه طبقًا لخطاب الهيئة فإن الأنواع الممنوعة من التداول حفظًا على سلامة المواطنين، هي جميع نكهات الشطة، وطعم فراخ متبله خاص ٧٥ جراما، وأكواب خضار ٦٥ جراما.

وكانت هيئة سلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، كانت قد ققرت في وقت سابق سحب عينات من منتجات إندومي للتحقيق في مدى مطابقتها لشروط سلامة الطعام والأغذية في مصر، ضمن حملات الهيئة في سياق دورها المخولة له للحفاظ على صحة المواطنين.

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