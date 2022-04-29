زيلينسكى يثمّن دعم الشعب الأمريكى للقضية الأوكرانية

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن امتنان بلاده للشعب الأمريكي لدعم القضية الأوكرانية في حربها ضد التدخل الروسي.

وقال زيلينسكي - في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي - "إننا ممتنون لدعم الشعب الأمريكي لأوكرانيا ضد التدخل الروسي. نحن ندافع عن القيم المشتركة - الديمقراطية والحرية، ونقدر مساعدة الولايات المتحدة. اليوم نحن بحاجة لها أكثر من أي وقت مضى".

وجاءت تغريدة زيلينسكي ردًا على تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيها "لقد وقعت للتو على طلب إلى الكونجرس للحصول على مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية مهمة لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية".