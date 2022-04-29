الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يثمّن دعم الشعب الأمريكى للقضية الأوكرانية

زيلينسكي
زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن امتنان بلاده للشعب الأمريكي لدعم القضية الأوكرانية في حربها ضد التدخل الروسي.
وقال زيلينسكي - في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي - "إننا ممتنون لدعم الشعب الأمريكي لأوكرانيا ضد التدخل الروسي. نحن ندافع عن القيم المشتركة - الديمقراطية والحرية، ونقدر مساعدة الولايات المتحدة. اليوم نحن بحاجة لها أكثر من أي وقت مضى".
وجاءت تغريدة زيلينسكي ردًا على تغريدة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيها "لقد وقعت للتو على طلب إلى الكونجرس للحصول على مساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية مهمة لمساعدة أوكرانيا على الاستمرار في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية".

كييف القضية الأوكرانية زيلينسكي أوكرانيا أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

600 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

الأوقاف: السماح باصطحاب الأطفال فى صلاة العيد وفتح المساجد قبلها بـ30 دقيقة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى