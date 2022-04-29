مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية رمضانية فى اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية رمضانية في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أن المركز قام بتوزيع 112 طنًا و350 كيلوجرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حريب والمدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 6300 فرد.. مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.

كما وزّع المركز 51 طنًا و895 كيلو جرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2910 أفراد، إلى جانب 2925 سلة غذائية رمضانية في مديريات الوادي والمدينة وحريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 17550 فردًا.

وفي مناطق أخرى حول العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 550 سلة غذائية رمضانية للفئات المحتاجة بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 3300 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية.