الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات غذائية رمضانية فى اليمن

مركز الملك سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية رمضانية في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أن المركز قام بتوزيع 112 طنًا و350 كيلوجرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حريب والمدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 6300 فرد.. مشيرة إلى أن هذه المساعدات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
كما وزّع المركز 51 طنًا و895 كيلو جرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية زنجبار بمحافظة أبين، استفاد منها 2910 أفراد، إلى جانب 2925 سلة غذائية رمضانية في مديريات الوادي والمدينة وحريب بمحافظة مأرب، استفاد منها 17550 فردًا.
وفي مناطق أخرى حول العالم، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 550 سلة غذائية رمضانية للفئات المحتاجة بمدينة أنجامينا عاصمة جمهورية تشاد، استفاد منها 3300 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية.

الرياض مركز الملك سلمان اليمن مساعدات غذائية رمضانية في اليمن السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

600 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى

الأوقاف: السماح باصطحاب الأطفال فى صلاة العيد وفتح المساجد قبلها بـ30 دقيقة

مكتوبة| رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 للأصدقاء والأقارب والمخطوبين

«غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تحدّث قائمتها.. 7072 إرهابيًا

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والله لسه بدرى يا شهر الصيام

كريم فرغلى

المدهشون

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تراويح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

«الإيسيسكو» تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزمانى على الواقع القائم بالأقصى

42 مصابًا فى اعتداء جديد من الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى