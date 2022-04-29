مسرح العرائس بساقية الصاوي يقدم أم كلثوم من جديد.. 5 مايو

يقدم مسرح ساقية الصاوي للعرائس حفلا غنائيًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك في الثامنة مساء 5 مايو.

ويستمع الجمهور لأغنيات "ليلة حب"، و"هذه ليلتي"، عبر حفلة واحدة تبدأ في الثامنة مساءً وتنتهي في العاشرة مساءً.

يأتي ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوي والذي يقوم بتحريك العرائس.