تامر عاشور يهاجم عمرو مصطفى: النجاح بالأعمال مش كتير كلام ومش انت اللي وصلت عمرو دياب للعالمية

شن المطرب تامر عاشور هجوما عنيفا على المطرب والملحن عمرو مصطفى من خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على خلفية تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة في برنامج حبر سري والتي هاجم فيها عدد من المطربين وصناع الموسيقى ونسب وصول أي أحد للعالمية لنفسه فقط.

وقال عاشور في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا، "النجاح يعني أعمال مش كتر كلام وأقول هعمل وأسوي وعايش أتريق على ده وده بقالي سنين التاريخ جميل مفيش شك بس بيعتمد على الوقت يعني نقيم اللي شغالين دلوقتي لما يقعدوا نفس الزمن اللي أنت قعدته ونشوف، لكن تقييم دلوقتي اسمه جهل بالتاريخ.

وتابع، “أ . ب، ملحن يعني لازم مطرب يغني اللحن ده وإلا مكنتش هتبقى ملحن المطرب الأول ينجح بعد كده الملحن ينجح طبعا مفيش كلام والملحن في حتته والمطرب في حتته كل نجاح مختلف عن التاني”.

وأردف تامر عاشور في منشوره، " نادر عبد الله أعماله كلها ناجحه وشاعر كبير قوي قوي قوي كلامه تقيل كلامه خفيف نبقى نوزن ونشوف لكن نبذة عن أعمال نادر الثقيلة "أواخر الشتا" اليسا، "تسلم"، "كلموها عني"، "آخر مقابلة"، "تصدق بمين "إليسا، "بطمنك"، "أخيرا اتجرأت" شيرين عبد الوهاب، "ريحه الحبايب"، "خلينا نشوفك" عمرو دياب، واضرب في 200 على نفس المستوى بس البوست مش هيكفي تاريخه، بس هو مش بتاع بروبجاندا، ومحمد رحيم مش محتاج حد يفرحه أكيد ده بابا يا عموره دراسة ومزيكا وحاجة تشرف يعني وتعطل قدامه جدا بمعمل الكيميا اللي بتتكلم عنه ده، وإلهامي دهيمه موزع أغنية "قولوله سماح" فنان كبير هو وأدهم أخوه".

وحول عمرو دياب وعمرو مصطفى علق تامر عاشور وقال، "مش هاجيب سيرة عمرو دياب كتير بس هو الڤاترينه اللي قدمتك للناس بـ"خليك فاكرني" سنه 99 يعني كان عندك 13 سنة حسب كلامك مع الإعلامية أسما إبراهيم، مش عامر منيب اللي قدمك عامر فعلا ليه فضل على كل الناس وأنا منهم بس مش هو اللي قدمك متزييفش التاريخ اللي عمال تتمسك فيه، ونعمل سيرش على كل اسم من دول نلاقي أعمال تخض وتاريخ يزعلك شخصيا مش برامج وتخبيط وهخليهم يعتزلوا ومحدش بينجح والكلام العجيب ده وفي الآخر تقولي مصر!! ما تطلع تتكلم كويس على فنانين مصر طيب، وقصة نبضات القلب بتاعت الأغاني دي بلح، وهنغير الذوق العام هتغير الذوق العام بـأيه هتغير الذوق العام وماله أصلًا الذوق العام هو علشان بقى فى حاجات بتنجح مش أنت اللي عاملها بقى الذوق وحش!!".

واختتم، " بالتخبيط في ناس تاريخ ووجه مصر حقيقي هتغير الذوق العام!! روح أدي أغنية "العالم الله دي" لاي حد غير عمرو دياب مكانتش هتوصل للعالمية اللي انت فرحان بيها هي أغنية "تملي معاك" محققتش عالمية؟ أكتر أغنية لعمرو دياب وصلت للعالمية هي "تملي معاك" ألحان "شريف تاج" مش ألحانك كلمات أحمد علي موسى، السر في عمرو دياب صدقني والدليل أن كل أغانيك مع أي حد غير عمرو زيها زي باقي الأغاني ولا راحت عالمية ولا حاجة ود مينقصش من فنك ولا موهبتك ومش عيب أحنا ثقافة وجمهور كبير والعالم كله بيجي دلوقتي يعمل في عالمنا أغاني وحفلات "متستقلش" وكلامي على عمرو مصطفى".