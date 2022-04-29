ضبط 4 أطنان دقيق بلدى محجوب عن الأسواق بمطروح

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط 4 أطنان دقيق بلدى مدعم تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة "مالك مخبز بلدى" بمحافظة مطروح.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونا.