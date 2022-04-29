ضبط 5 أطنان دقيق بحوزة مالك مخبز سياحي غير مرخص بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط (5 أطنان "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر عدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.