محافظ بورسعيد يصلي الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد الشاطئ في حي العرب

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في مسجد الشاطئ بحي العرب، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال عواد مدير مديرية الأوقاف وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وألقى إمام المسجد خطبة الجمعة تحت عنوان “فضائل شهر رمضان وحسن الخواتيم”، والتي تحدث خلالها عن فضل العبادة خلال شهر رمضان الكريم ومنزلة وأهمية العشر الأواخر من رمضان في الثواب والتقرب إلى الله.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة لجموع المصلين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة الاسلامية بالخير والرخاء، مؤكدا أن شهر رمضان هذا العام جاء محملا بالخير والبركات و المناسبات التي جمعت بين جميع أبناء مصر، وكان مليئا بمشاعر المودة والرحمة بين الجميع، داعيا الله أن يعاد شهر رمضان المعظم على مصرنا الحبيبة بمزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء.

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