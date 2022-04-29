إصابة 5 إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى بالقليوبية

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، بعد مدينة قها اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتبيَّن انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قليوب، وتم رفع السيارة المتسببة في الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد تعطلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.