الجمعة 29 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى بالقليوبية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، بعد مدينة قها اتجاه القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بانقلاب سيارة على الطريق الزراعي ووجود مصابين. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، وتبيَّن انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قليوب، وتم رفع السيارة المتسببة في الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد تعطلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ميكروباص انقلاب سيارة الطريق الزراعي حركة المرور اصابة 5 اشخاص القاهرة الإسكندرية الزراعي

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وائل لطفي

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