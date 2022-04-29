الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 16 قضية مخدرات وتنفيذ7431 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها ضبط 16 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 7431 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

مركز شرطة مكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العناصر الإجرامية مديرية أمن القليوبية قطاع الأمن العام الإدارة العامة الأجهزة الأمنية

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