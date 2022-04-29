ضبط 16 قضية مخدرات وتنفيذ7431 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالقليوبية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها ضبط 16 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 16 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 7431 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.