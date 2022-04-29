الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 5 من الموت إثر انقلاب سيارة بمحور صلاح سالم

اسعاف
اسعاف

نجا 5 أشخاص من الموت، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة فان أعلى محور صلاح سالم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقلت المصابين الخمسة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بانقلاب سيارة بمحور صلاح سالم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبيَّن أنه أثناء سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، والذي نتج عنه إصابة 5، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

غرفة عمليات سيارات الإسعاف يوم الجمعة محور صلاح سالم أجهزة الأمنية غرفة عمليات النجدة حادث انقلاب سيارة سيارة سوزوكي

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