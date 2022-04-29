الجمعة 29 أبريل 2022
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سياسي

برلماني مهنئا العمال بعيدهم: الركيزة الأساسية في بناء حاضر ومستقبل الوطن

النائب عبد الباسط
النائب عبد الباسط الشرقاوى

وجه المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيدهم، مؤكدا أن عيد العمال سيظل دائما شاهدا على عطائهم وعزيمتهم الصادقة من أجل بناء هذا الوطن.

وقال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن عمال  مصر هم الركيزة الأساسية في بناء حاضر ومستقبل الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف المهندس عبد الباسط الشرقاوى، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد وأعطى ملف العمال اهتمامًا بالغًا، وفي عهده تغيرت البيئة التشريعية الخاصة بالعمال والتي لم تتغير منذ أكثر من 40 عاما، وكذلك الدور الكبير الذي قامت به الدولة في مساندة ودعم العمالة غير المنتظمة أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا وكانت بمثابة حائط صد عنهم.

وتابع عضو مجلس النواب، أن عمال مصر يواصلون الليل بالنهار حبا في وطنهم وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم أجمع، بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية الأخيرة التى تعرض لها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت بالسلب على كافة القطاعات في جميع الدول.

وأكد الشرقاوى أنه في عيد العمال نتذكر بكل الفخر قيمة العامل الذي يواصل العمل بكل جهد واتقان من اجل دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات والطموحات التى نحلم بها جميعاً، مشددا على أن المرحلة الراهنة تحتاج لمزيد من التكاتف وبذل مزيد من الجهد لدفع عجلة الإنتاج للأمام واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي تسير فيها الدولة المصرية بفضل جهود الرئيس السيسي وسواعد أبناء الوطن.

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