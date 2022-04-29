محافظ كفر الشيخ يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية في إجازة عيد الفطر

تمكنت حملات مجالس المدن بمدينة كفر الشيخ، من إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، إضافة لحالة بناء مخالف بالدور العاشر.

وتمكنت الحملات من إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة قيراط بعزبة حلمى التابعة للبخانيس وتمت الإزالة وتسليم الأرض للجمعية الزراعية، كما تم إزالة تعدى على مساحة قيراطين أرض زراعية بروينة، كما تمكنت الحملات من التصدي للبناء المخالف بإزالة مبنى بالطابق العاشر ومصادرة الأخشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة المرور الميدانى على الأراضى الزراعية ، ومواجهة أى حالة تعدى عليها ومنعها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أى تعديات لا يتم إزالتها في المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين فى أداء واجباتهم الوظيفية.

وحذر المحافظ من استغلال البعض لإجازة العيد وقيامهم بالتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أنه تهاون مع المتعدين وسيتم إحالتهم للنيابات المختصة.



وافي سياق آخر، كان فقد شهد محافظ كفر الشيخ ، تسليم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 801 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.