أعراض تشير إلى إصابة الشخص بمرض نفسي

يعتبر المرض النفسي من أصعب المشاكل التي يمكن أن تواجه الإنسان، ولا يجد سبيلا للخروج منها بسهولة، خاصة إن كان لا يدرك أن لديه مشكله بالفعل، وهو ما يحدث مع الكثيرين من المرضى النفسيين، كما أنه لا يجب بأي حال من الأحوال إهمال حالات المرض النفسي في حالة ما إذا كنت من الأشخاص المحيطين بهم.

في السطور التالية نشير إلى العلامات التي تدل على إصابة هذا الشخص بمرض نفسي، وماذا يجب على المحيطين بالمريض النفسي فعله، وذلك بحسب ما ورد في موقع "health ":

الشعور بالحزن والكآبة

هذه من أبرز العلامات التي يمكن أن تظهر على الإنسان وتوحي بأن لديه مرض نفسي، فهو حزين طوال الوقت وبغير سبب ظاهري، بمعنى أن لا يستطيع أن يحدد بالضبط ماهو الشيء الذي يدفعه إلى مثل هذا التصرف لكنه يسيطر عليه بالفعل، ويجعله يعيش في آجواء عامة من الكآبة ولا يتمكن من الفرار منها.

تغيرات حادة في الحالة المزاجية

يمكن للشخص الذي يعاني من مرض نفسي أن يعيش كافة المشاعر الإنسانية بشيء من المغالاة في كل شيء، فها هو سعيد جدا إلى الحد الذي يعجل المحيطين به يشعرون أن الحالة التي يعاني منها انتهت تماما، وها هو أيضا يتحول من هذا الشخص السعيد، إلى آخر مستغرق في الحزن ودون سبب واضح.

الهلاوس

هذه الهلاوس تكون في الحالات الأشد تعقيدًا، حيث يجد الأشخاص المحيطين بهذا الشخص روايته لأشياء لم تحدث وتخيله لأشخاص وأحداث غير موجودين في الحقيقة.

تغيرات في عادات الطعام

لا يمكن الجزم بشيء واحد يسير عليه المرضى النفسيين فيما يخص الطعام، ولكن بشكل عام فإن هناك اضطرابات واضحة تكون في طبيعة تناول هذا الشخص للطعام، ولا تيسير غالبا على وتيرة واحدة.

والآن ماذا يمكن أن تفعل إذا كان في منزلك شخص مريض نفسيا:

تقديم الدعم المعنوي

قبل تقديم الدعم المادي للشخص المصاب بمرض نفسي، فهو في حاجة شديد إلى الدعم المعنوي، أن تجعله يشعر بأن كل شيء سوف يصبح على ما يرام ولا تحاول أن تتوجه إليه باللوم والعتاب على الأشياء التي يفعلها والأشياء التي يفترض أن يقوم بها لكنه لم يفعلها، فكلما أمور تزيد من أزمة هذا الشخص ولا تنفذه، فقط حاول أن تقدم الدعم المعنوي به.

ومن المهم -أيضًا- أن تطلع على طبيعة المرض النفسي، ولا مانع في أن تشارك الأطباء النفسيين جلساتهم مع المرضى، للتعرف على الطريقة الصحية التي يمكن أن تتعامل بها مع المريض النفسي، خاصة إن الشخص المصاب لديك، لا توجد لديه رغبة في العلاج.