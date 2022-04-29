الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: لم نتمكن من تأكيد استخدام روسيا لسلاح كيميائى فى أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة لم تتمكن من تأكيد صحة الأنباء عن استخدام روسيا للسلاح الكيميائي في أوكرانيا.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، وجه النائب الديمقراطي آدم كينزينغر سؤالا إلى بلينكن، حول ما إذا كانت هناك أي معلومات جديدة بشأن "الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من قبل روسيا في أوكرانيا في مارس الماضي".

وقال بلينكن إن هذه التفاصيل من الأفضل مناقشتها وراء الأبواب المغلقة، مضيفا: "ولكن على الرغم من ذلك نحن ندرس هذه المسألة باهتمام. ولا أعتقد أنه تسنى لنا تأكيد هذا الاستخدام".

وتعهد بلينكن بتقديم مزيد من المعلومات في وقت لاحق، مشيرا إلى أن "هناك أنواعا مختلفة من المواد الكيميائية التي قد تكون استخدمت، بما فيها المواد المستخدمة لمكافحة الشغب".

وتابع: "ولكن في ما يخص السلاح الكيميائي، فأعتقد أنه يمكننا القول إننا لم نتأكد من استخدامه، وهذا ما نركز عليه اهتمامنا".

يذكر أن الخارجية الأمريكية كانت قد رجحت استخدام "أسلحة كيميائية" من قبل القوات الروسية في أوكرانيا.

ورفضت موسكو تلك الاتهامات، ودعت الجانب الأمريكي للتخلي عن "نشر المعلومات المضللة".

روسيا أوكرانيا روسي كيمياء واشنطن اوكراني كيميائي

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