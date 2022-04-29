مصرع طفلة صدمتها سيارة ربع نقل فى الفيوم

لقيت طفلة في العقد الأول من العمر ومقيمة بمنطقة المشتل التابعة لمركز ومدينة الفيوم تحت عجلات سيارة نقل وفر قائد السيارة هارباً بعد الواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث وفاة طفلة تحت عجلات سيارة ربع نقل أثناء شرائها بعض متطلبات السحور من محل بقالة بمنطقة المشتل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث القسم إلى مكان الواقعة ومن خلال المعاينة الأولية أكد وفاة الطفلة.

وأكدت التحريات الأولية بأن السيارة كانت بتبيع بعض المنتجات وبتفرغ الشاحنة وبعد انتهاء التفريغ لم يلاحظ الطفلة وقام بدهسها تحت عجلات السيارة ما أدى إلي وفاتها في الحال وفر قائد السيارة مسرعا هربا من فتك الأهالي.

وتم تفريغ الكاميرات المراقبة أمام المحل لمعرفة رقم السيارة والقبض على السائق

وقامت سيارة مرفق الإسعاف بنقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة صباح باكر.