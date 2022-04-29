كيف يؤثر الكحك والبسكويت صحيا؟

يُعتبر تناول الكحك والبسكويت من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث ينتشر تناول الأطعمة السكرية، الأمر الذي قد يشكل خطرًا على مرضى الضغط.

على الرغم أنه من المعروف أن الملح، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يمكن للسكر أن يلعب دورًا أيضًا، فتناول الكثير من السكر يمكن أن يمنع إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية.

وأوضح الأطباء بموقع "verywellhealth" الطبي، أن أكسيد النيتريك يساعد عادة في توسع الأوعية، وبدونه يمكن أن يؤدي إلي تضيق الأوعية الدموية وإلى ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم.. السكر مقابل الملح

عادة يعتقد الناس أن الملح ضار بضغط الدم، ومع ذلك فإن السكر مسؤول أيضًا عن ارتفاع ضغط الدم وهو سبب رئيسي له.

وأشار الأطباء إلى أن الفركتوز، وهو نوع من السكر البسيط ، يرفع مستويات حمض البوليك في الدم، والذي بدوره يثبط إنتاج أكسيد النيتريك، وهو ما يساعد الأوعية الدموية على الحفاظ على المرونة، لذلك عندما تنخفض مستويات أكسيد النيتروجين ، يمكن أن تواجه ارتفاعًا في ضغط الدم.

ويعتبر السكر الموجود في الأطعمة المصنعة محركًا رئيسيًا لارتفاع ضغط الدم أيضًا، فبعض السكريات أسوأ من غيرها، حيث يُعتقد أن السكر المضاف، مثل سكر المائدة والعصائر المستخدمة في تحضير الأطعمة ومعالجتها، أكثر ضررًا من السكريات الطبيعية مثل تلك الموجودة في الفاكهة والحليب.

علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناول السكر يمكن أن يزيد بالفعل من حساسية الملح ، مما يؤدي إلى زيادة الآثار السلبية للصوديوم على ضغط الدم.

فرط أنسولين الدم:

يحدث فرط أنسولين الدم عندما يكون مستوى الأنسولين في الدم أعلى من المعدل الطبيعي الأنسولين وهو هرمون يسحب الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله إلى الخلايا، حيث يتم استخدامه للحصول على الطاقة.

كما إنه أحد معايير التشخيص لمرض السكري من النوع الثاني، وهي حالة تتطور عندما يصبح الجسم أقل حساسية للأنسولين ولا يمكنه استخدامه بشكل فعال لتحويل السكر إلى طاقة، وإذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي فرط أنسولين الدم إلى ارتفاع ضغط الدم أيضًا.