الجمعة 29 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي في السوق المصري اليوم الجمعة 29 أبريل 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يرصد "الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 29 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

 

اليورو الأوروبي محليًا

 

سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.72 جنيه للشراء، و19.81 للبيع، وفقًا لآخر تحديث في الأسواق المحلية المصرية .

 

سعر اليورو الأوروبي في البنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الجمعة 29-4-2022

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.72 جنيه للشراء.

 

19.81 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.55 جنيه للشراء.

 

19.74 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.55 جنيه للشراء.

 

19.74 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.54 جنيه للشراء.

 

19.76 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.55 جنيه للشراء.

 

19.76 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.55 جنيه للشراء.

 

19.76 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.82 جنيه للشراء.

 

19.97 جنيه للبيع.

 

 اليورو الأوروبي عالميًا 

انخفضت العملة الأوروبية "اليورو" أمام نظيرتها الأمريكية "الدولار"، دون مستوى 1.05 دولار، للمرة الأولى فى نحو 5 سنوات.

وبحلول الساعة 08:47 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو دون مستوى 1.05 دولار، بعد أن كانت قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة عند 1.0555 دولار.

وبذلك تكون العملة الأوروبية قد انخفضت دون مستوى 1.05 دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2017.

واليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطن تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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