بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروعى «جنة» و«سكن مصر» بالشروق

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعي "جنة وسكن مصر"، وذلك بدءً من يوم الأحد 29/5/2022 .

وأوضح «عبداللطيف»، أنه بالنسبه لمشروع "جنه" سيتم تسليم وحدات العمارتين (7،1) من يوم الأحد 29/5/2022 ووحدات العمارتين (8،2) بتاريخ 30/5، (9،3) 31/5 (10،4) 1/6 (11،5) 2/6 (12،6) 5/6 (21،13) 6/6 (22،14) 7/6 (23،15) 8/6 (24،16) 9/6 (25،17) 12/6 (26،18) 13/6 (27،19) 14/6 (28،20) 15/6 (30،29) 16/6 (32،31) 19/6 (34،33) 20/6 (36،35) 21/6 (38،37) 22/6 (40،39) 23/6 (42،41) 26/6 (44،43) 27/6 (46،45) 28/6 (47) 29/6 (49،48) 3/7

وأوضح أنه بالنسبة لمن لم يتمكن من الاستلام في المواعيد السابقة، فقد تم تخصيص الأيام من الأحد 3/7/2022 : الخميس 21/7/2022 على أن يبدأ الإستلام من وحدات العمارات (5:1) بتاريخ 3/7 (10:6) 4/7 (15:11) 5/7 (20:16) 6/7 (25:21) 7/7 (30:26) 17/7 (35:31) 18/7 (40:36) 19/7 (45:41) 20/7 (49:46) 21/7.



تفاصيل تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر

كما أضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لمشروع "سكن مصر" سيتم تسليم وحدات العمارتين (2،1) من يوم الأحد 29/5/2022 ووحدات العمارة (3) بتاريخ 30/5 ، (5،4) 31/5 (6) 1/6 (8،7) 2/6 (10،9) 5/6 (11) 6/6 (13،12) 7/6 (14) 8/6 (15) 9/6 (17،16) 12/6 (18) 13/6 (19) 14/6 (20) 15/6 (21) 16/6.

وأشار إلى أنه من لم يتمكن من الاستلام في المواعيد السابقة فقد تم تخصيص الأيام من الأحد 19/6/2022: الأربعاء 22/6/2022، على أن يبدأ الإستلام من وحدات العمارات (7:1) بتاريخ 19/6 (15:8) 20/6 (18:16) 21/6 (21:19) 22/6.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه على المخصص له الوحدة التوجه لمقر الجهاز في الميعاد المحدد بشخصه ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وخطاب بنك التعمير والإسكان الموجه لجهاز المدينة، وإخطار التخصيص، وإيصالات السداد، وفي حالة الاستلام بتوكيل خاص لا بد أن ينص فيه على استلام الوحدة، ويتم استلامه من الموكل لحفظه بالملف العقاري للعميل.