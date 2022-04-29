الجمعة 29 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروعى «جنة» و«سكن مصر» بالشروق

مشروعات سكنيه
مشروعات سكنيه

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، بدء تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعي "جنة وسكن مصر"، وذلك بدءً من يوم الأحد 29/5/2022 .

وأوضح «عبداللطيف»، أنه بالنسبه لمشروع "جنه" سيتم تسليم وحدات العمارتين (7،1) من يوم الأحد 29/5/2022 ووحدات العمارتين (8،2) بتاريخ 30/5، (9،3) 31/5 (10،4) 1/6 (11،5) 2/6 (12،6) 5/6 (21،13) 6/6 (22،14) 7/6 (23،15) 8/6 (24،16) 9/6 (25،17) 12/6 (26،18) 13/6 (27،19) 14/6 (28،20) 15/6 (30،29) 16/6 (32،31) 19/6 (34،33) 20/6 (36،35) 21/6 (38،37) 22/6 (40،39) 23/6 (42،41) 26/6 (44،43) 27/6 (46،45) 28/6 (47) 29/6 (49،48) 3/7 
وأوضح أنه بالنسبة لمن لم يتمكن من الاستلام في المواعيد السابقة، فقد تم تخصيص الأيام من الأحد 3/7/2022 : الخميس 21/7/2022 على أن يبدأ الإستلام من وحدات العمارات (5:1) بتاريخ 3/7 (10:6) 4/7 (15:11) 5/7 (20:16) 6/7 (25:21) 7/7 (30:26) 17/7 (35:31) 18/7 (40:36) 19/7 (45:41) 20/7 (49:46) 21/7.
 

 

تفاصيل تسليم  الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر 

كما أضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لمشروع "سكن مصر" سيتم تسليم وحدات العمارتين (2،1) من يوم الأحد 29/5/2022 ووحدات العمارة (3) بتاريخ 30/5 ، (5،4) 31/5 (6) 1/6 (8،7) 2/6 (10،9) 5/6 (11) 6/6 (13،12) 7/6 (14) 8/6 (15) 9/6 (17،16) 12/6 (18) 13/6 (19) 14/6 (20) 15/6 (21) 16/6.

وأشار إلى أنه من لم يتمكن من الاستلام في المواعيد السابقة فقد تم تخصيص الأيام من الأحد 19/6/2022: الأربعاء 22/6/2022، على أن يبدأ الإستلام من وحدات العمارات (7:1) بتاريخ 19/6 (15:8) 20/6 (18:16) 21/6 (21:19) 22/6.  

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه على المخصص له الوحدة التوجه لمقر الجهاز في الميعاد المحدد بشخصه ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وخطاب بنك التعمير والإسكان الموجه لجهاز المدينة، وإخطار التخصيص، وإيصالات السداد، وفي حالة الاستلام بتوكيل خاص لا بد أن ينص فيه على استلام الوحدة، ويتم استلامه من الموكل لحفظه بالملف العقاري للعميل.

الوحدات السكنية رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس عبداللطيف بشارة لمشروع سكن مصر تسليم الوحدات مشروع جنة 2022 كتبت علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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