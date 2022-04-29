الحكم على 3 مسؤولين استولوا على أموال عملاء أحد البنوك بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي، اليوم الخميس، بمعاقبة كلًا من مديرة أحد البنوك، ومدير العمليات بالبنك، ومدير المبيعات، بالسجن لمدة 15 سنة لكل منهم، ومعاقبة صاحب مكتب مقاولات بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاشتراك والاستيلاء علي أموال العملاء بالبنك محل عملهم.

كما قررت المحكمة بالزام المتهمين برد ملبغ 25,651,150 جنية مصري و مبلغ 25,800 دولار امريكي وتغريمهم جميعا متضامنين مبلغ 25,651,150 جنية مصري ومبلغ 25,800 دولار وعزل المتهمين الأولي والثاني والثالث من وظائفهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد السيد عبده، والمستشار عبدالكريم محمد فخري، والمستشار خالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي.

ترجع احداث الواقعة في القضية رقم 9869 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر أموال عامة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهمين بالاستيلاء علي (25,651,150) جنيها، وكذلك (25,800) دولار أمريكي، من حسابات العملاء بأحد البنوك.