الجمعة 29 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«أكل العيد».. طريقة عمل بسكويت السمسم للشيف عظيمة حمدى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعتبر التحضير لكحك العيد والبسكويت من الأمور التي تشغل بال الكثيرين هذه الأيام حيث تسعى ربات البيوت في صنعه بالمنزل على سبيل الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتختلف الأنواع والأشكال لبسكويت العيد، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير بسكويت السمسم الشهي في المنزل.

txt

ضبط «كحك فاسد» داخل شركة تصنيع غذائي بالقليوبية


مكونات بسكويت السمسم:
2 كوب دقيق
كوب سكر بودر
كوب سمن
بيضة
فانيليا
م ص بكينج بودر
سمسم محمص
لبن للعجن

طريقة التحضير :
نضع السمن البلدي مع السمن النباتي في وعاء على النار حتى يذوب المزي، ثم يوضع في الثلاجة حتى يتجمد تماماً.
تخفق السمنة مع السكر حتى نحصل على كريمة هشة، وتضاف البيضة مع الفانيليا ونخفق جيداً، ثم يضاف الدقيق مع البايكنج بودر و4 معالق كبيرة من السمسم ونخلط جيداً.
يضاف الحليب ملعقة تلو الأخرى حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل، بعد ذلك تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق إذا لزم الأمر، ويغطى الوجه بطبقة من السمسم، ثم يضغط عليها بالشوبك لتثبيت السمسم.
يقطع البسكويت بقطاعات مختلفة الشكل ويخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة، مع تحمير الوجه بالشواية.

txt

طرح كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

طريقة تحضير بسكويت الشوفان والعسل الأبيض:
ثلاث أرباع كوب دقيق شوفان
كوب وربع دقيق أبيض
ثلث كوب عسل
ثلث كوب زيت
نصف كوب سكر
١ بيضة
١ معلقة صغيرة قرفة حسب الرغبة
١ معلقة صغيرة زنجبيل بودر حسب الرغبة
بيكنج بودر

طريقة التحضير:
في وعاء، يوضع الزيت مع العسل الابيض والسكر، يخفق بملعقة حتى التأكد من ان جميع المكونات مخفوقة جيدا، تضاف القرفة مع الجنزبيل ويخفق ثم توضع البيضة.

txt

«تموين الإسكندرية» تتحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر بمصنع كحك


يضاف الدقيق مع البيكنج بودر والشوفان المجروش، يخلط جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة صالحة للتشكيل.
تفرد العجينة حيث ارتفاعها لا يزيد عن 1سم، تقطع بالقطاعات حسب الشكل المفضل، بعد ذلك ترص الاشكال في صينية مدهونة زبدة وتدخل في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة

عيد الفطر كحك العيد بسكويت العيد الشيف عظيمة حمدي بسكويت السمسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسك الختام

الأكثر قراءة

بوست «انتحار عماد الفقى» يدفع رئيس تحرير «الأهرام» لتقديم بلاغ ضد عضو مجلس «الصحفيين»

ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس التركى أردوغان فى جدة

طارق فهمى لـ«الدستور»: زيارة أردوغان للسعودية ستغير موقف تركيا تجاه المنطقة العربية

استجابة من الرئيس السيسى لطلب «صباحى».. كواليس قرار العفو عن حسام مؤنس

نافيًا تصريحه لـ«الجزيرة».. طارق العوضى لـ«الدستور»: «تصرف غير مهنى»

خيرت الشاطر.. تفكير شيطاني يقود رجل «الإخوان» القوي للحكم بأي ثمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نذر التصعيد العسكري في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وجنين.. حرب بينت الموعودة

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الأولى

محمد المعتصم

الشاطر والأشطر منه

ماجد حبته

إنه جيش مصر يا ....

حسين دعسة

ثلاث محطات مهمة.. رؤية إقليمية دولية لحماية مستقبل القدس

د هند جاد

ماركة مسجلة باسم الإسلام

محمد المعتصم

كيف لقنت إيناس عبدالدايم «ع. ع» درسًا مهمًا قبل اعتصام المثقفين؟

أحمد سعد زايد

اليمين الأوروبى المتطرف.. لماذا يكرهنا؟

صور

مباراة الزمالك والمصرى في الدوري 2022

صلاة تروايح ليلة 27 من مسجد الرفاعى

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة إسرائيلية: ارتفاع مُقلق فى حوادث معاداة السامية عام 2021

مؤسسة حقوقية: محكمة إسرائيلية تجدد الاعتقال الإدارى لفلسطينى عمره 80 عامًا

دروس الهولوكوست.. كيف أحيت إسرائيل ذكرى المحرقة النازية؟