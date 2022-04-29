«أكل العيد».. طريقة عمل بسكويت السمسم للشيف عظيمة حمدى

يعتبر التحضير لكحك العيد والبسكويت من الأمور التي تشغل بال الكثيرين هذه الأيام حيث تسعى ربات البيوت في صنعه بالمنزل على سبيل الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك.

وتختلف الأنواع والأشكال لبسكويت العيد، ففي السطور التالية تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير بسكويت السمسم الشهي في المنزل.



مكونات بسكويت السمسم:

2 كوب دقيق

كوب سكر بودر

كوب سمن

بيضة

فانيليا

م ص بكينج بودر

سمسم محمص

لبن للعجن

طريقة التحضير :

نضع السمن البلدي مع السمن النباتي في وعاء على النار حتى يذوب المزي، ثم يوضع في الثلاجة حتى يتجمد تماماً.

تخفق السمنة مع السكر حتى نحصل على كريمة هشة، وتضاف البيضة مع الفانيليا ونخفق جيداً، ثم يضاف الدقيق مع البايكنج بودر و4 معالق كبيرة من السمسم ونخلط جيداً.

يضاف الحليب ملعقة تلو الأخرى حتى نحصل على عجينة سهلة التشكيل، بعد ذلك تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق إذا لزم الأمر، ويغطى الوجه بطبقة من السمسم، ثم يضغط عليها بالشوبك لتثبيت السمسم.

يقطع البسكويت بقطاعات مختلفة الشكل ويخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة 15 دقيقة، مع تحمير الوجه بالشواية.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان والعسل الأبيض:

ثلاث أرباع كوب دقيق شوفان

كوب وربع دقيق أبيض

ثلث كوب عسل

ثلث كوب زيت

نصف كوب سكر

١ بيضة

١ معلقة صغيرة قرفة حسب الرغبة

١ معلقة صغيرة زنجبيل بودر حسب الرغبة

بيكنج بودر

طريقة التحضير:

في وعاء، يوضع الزيت مع العسل الابيض والسكر، يخفق بملعقة حتى التأكد من ان جميع المكونات مخفوقة جيدا، تضاف القرفة مع الجنزبيل ويخفق ثم توضع البيضة.



يضاف الدقيق مع البيكنج بودر والشوفان المجروش، يخلط جيدا حتى الحصول على عجينة متماسكة صالحة للتشكيل.

تفرد العجينة حيث ارتفاعها لا يزيد عن 1سم، تقطع بالقطاعات حسب الشكل المفضل، بعد ذلك ترص الاشكال في صينية مدهونة زبدة وتدخل في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة