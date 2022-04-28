آية مدني: مبادرة الرئيس للحوار الوطني تحقق مبدأ التسامح بالجمهورية الجديدة

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق الرئيس السيسي مبادرة الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، تؤكد على اهتمام الرئيس بالإصلاح السياسي وتعزيز قوة النسيج الوطني والذي يعمل بدوره على استقرار الدولة وتقدمها.

وأضافت أن إشراك جميع القوى السياسية بمختلف آرائها وتوجهاتها السياسية في رسم وتحديد أجندة الأولويات الوطنية، مبدأ الجمهورية الجديدة الذي يدعو إلى التسامح والرقي ويتسع لكافة الآراء دون التي تورطت في سفك الدماء وارتكاب جرائم إرهابية.

وتابعت أن القرارات الإصلاحية التي أعلنها الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية ومنها إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي المشكلة ضمن مخرجات المؤتمر الوطني للشباب ، تعزز من الحريات وتتماشى مع أهداف الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.

في سياق آخر، تقدمت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة موجها الى وزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية بشأن إضافة سلسلة من السلالم الكهربائية بكباري عبور المشاة المشيدة أعلى محور المحمودية بالإسكندرية.

وقالت النائبة هدى عمار إنه عملا بمقتضى واجبها التشريعى كنائبة عن تنسيقية الأحزاب فإنها تتقدم بتعديل جوهري لأهالينا المسنين، وذوي الإحتياجات الخاصة الذين هم ذخيرة البلاد الصامتة، مضيفة أنه يجب على متخذي القرار تسخير جميع إمكانيات الدولة لخدمتهم ورفع العبء عن كاهلهم.

وتابعت: " لذا أتقدم بمقترح إضافة سلسلة من السلالم الكهربائية بكباري عبور المشاة المشيدة أعلى محور المحمودية بالإسكندرية "شريان الأمل" وإعتباره تعديلاً جوهريا حتميا يقلل من نزيف الأسفلت الحادث؛ نتيجة محاولة الجميع العبور من نهر الطريق، و لما شَعُرت به من مشقة من يحاول الإلتزام ويصعد سلالم كوبري المشاه المرتفعه وصعوبة استخدام تلك الكباري التي لم تراعي في تصميمها أهالينا من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه دائما توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بهم وتذليل كافة العقبات لهم".