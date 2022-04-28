الخميس 28 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

محاضرة عن تاريخ الفن بقصر ثقافة 6 أكتوبر.. غدًا

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم الفاعليات الثقافية والفنية للوصول بالمنتج الثقافي الراقي لكل ربوع الوطن.

وينظم فرع ثقافة الجيزة، في قصر ثقافة 6 أكتوبر محاضرة فنية عن تاريخ الفن "أون لاين"، غدًا.

جدير بالذكر أنه انطلقت أولى فعاليات عروض الفرق المسرحية بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم بيت ثقافة منفلوط العرض المسرحي "مآذن تلفظها الأندلس"، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة لدعم الفن ونشر الوعي الثقافي والفني واكتشاف المواهب الفنية للمسرح وتقديم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة بإشراف الفنان أحمد الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة ،وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

فى الوقت نفسه، قدم قصر ثقافة مغاغة عروض سينما ورسوم متحركة للأطفال، كما نظم القصر ورشة فنية لمظاهر عيد الفطر المبارك تدريب بشير محمد، بجانب ورشة فنية عن أعياد الربيع وشم النسيم مع المدرب محمد صلاح.

الهيئة العامة لقصور الثقافة هشام عطوة تاريخ الفن ثقافة 6 أكتوبر فرع ثقافة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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