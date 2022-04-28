قبل إجازة عيد الفطر.. زحام شديد على البنوك

شهد عدد من بنوك منطقتي القاهرة والجيزة زحاما شديدا، اليوم الخميس، في آخر أيام عملها قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، مما جعل العديد من المواطنين يتوافدون على البنوك بشكل كبير لإنهاء مصالحهم، بجانب أن المواعيد الخاصة برمضان تبدأ من التاسعة والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

وحرص العديد من المواطنين على التواجد داخل مختلف البنوك منذ الصباح الباكر لإنهاء مصالحهم المتعلقة بالبنوك وقبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك في آخر أيام عمل البنوك بنهاية الأسبوع.

إجازة البنوك

وتبدأ البنوك في مصر إجازة عيد الفطر 2022 بدءا من يوم الجمعة المقبل والذي يوافق 29 أبريل الجاري وتستمر حتى يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو المقبل، كـ إجازة طويلة خاصة بعد قرار البنك المركزي عن العطلة الرسمية التي سيحصل موظفو البنوك عليها والتي تمتد لـ9 أيام، حيث ينضم إليهم أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ويوم عيد العمال الذي يوافق الأول من شهر مايو المقبل.

متى تبدأ إجازة البنوك لعيد الفطر 2022

تبدأ الإجازات الرسمية وإجازة العيد المبارك للموظفين من يوم الجمعة وفقًا لقرار رئيس الوزراء، حيث يحصل الموظفون علي إجازة عيد الفطر 6 أيام تضاف اليها يوم العطلة الرسمية الجمعة، الذي يسبق الإجازة ويضاف إليها يوما الإجازة الجمعة والسبت التي تلي 6 أيام إجازة العيد، وهى على النحو التالي:

الجمعة 29 أبريل "إجازة أسبوعية"

السبت 30 أبريل "إجازة رسمية".

الأحد 1 مايو عيد العمال ووقفة عيد الفطر.

الإثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

الخميس 5 مايو إجازة رسمية بقرار الحكومة.

الجمعة 6 مايو إجازة أسبوعية.

السبت 7 مايو إجازة أسبوعية رسمية في البنوك وبعض الجهات والقطاعات.