من بداية مايو.. تعديل قواعد تحديد رسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعديل قواعد تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن، بهدف التيسير على العملاء وتوفير الوقت وإتاحة إمكانية تحديد اقتصاديات الرحلة لأصحاب اليخوت بشكل مسبق وفقا للوجهة والبرنامج السياحي المخصص للرحلة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز سياحة اليخوت بمنطقة القناة، ويبدأ استخدام هذه القواعد الجديدة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 5/ 2022.

ويتطلب تحديد رسوم عبور قناة السويس لليخوت السياحية التي تقل حمولتها عن 300 طن، وفقا للقواعد الجديدة توافر الحمولة الكلية الدولية على أي من الشهادات الصادرة لليخت حيث يتم تحصيل رسوم عبور القناة على أساس الحمولة الناتجة عن المعادلة التالية، حاصل ضرب الحمولة الكلية الدولية * 1.20.

ولتحديد رسوم عبور القناة لليخوت السياحية التي لا تتوافر لها الحمولة الكلية الدولية يمكن استخدام الحمولة الناتجة عن المعادلة التالية، (حاصل ضرب الطول الكلي لليخت * أكبر عرض اليخت* أكبر عمق لليخت) / 2.83.



ويقتصر استخدام المعادلتين السابقتين على اليخوت التي تقل حمولتها عن 300 طن،

جدير بالإشارة، بأنه من المقرر احتساب رسوم عبور اليخوت السياحية لقناة السويس وفقا للقواعد الجديدة بشكل آلي من خلال المنصة الرقمية الجديدة الجاري إنشائها والمزمع تفعيلها خلال الفترة المقبلة مع تفعيل خدمة الحجز الالكتروني للعبور والتراكي بمراسي اليخوت التابعة للهيئة، كما تتطلع الهيئة إلى تبني مبادرة جديدة بإسناد مهام التوكيل الملاحي لإحدى الشركات التابعة للهيئة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لأصحاب اليخوت.



يمكن لاصحاب اليخوت ارسال الاستفسارات والشكاوى عبر البريد الإليكتروني :

[email protected]

كما يمكنهم تقييم التجربة من خلال نموذج استبيان رقمي عبر الرابط التالي:

https://www.suezcanal.gov.eg/English/Resources/Pages/Yachts-Marina-Feedback.aspx