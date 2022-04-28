إصابة أسرة من 4 أشخاص في حادث على الطريق الزراعي بالبحيرة

شهد الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز أبوحمص قبل قليل حادثا مروعا أثر اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق، ما أسفر عن إصابة جميع مستقليها وهم من أسرة واحدة بكسور وجروح متعددة بالجسم.

تم نقل المصابين مستشفى كفر الدوار العام وجارى تقديم الإسعافات الطبية لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ورصيف الطريق الزراعى أمام قرية القصر المصرى إتجاه الإسكندرية ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة أبو حمص إصابة كلا من ممدوح عبد العزيز الشافعى ٧٠ سنة مقيم كوم حمادة باشتباه مابعد الارتجاج وزوجته سمية السيد راوي ٦٠ سنة ربة منزل باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد ممدوح عبد العزيز الشافعي ٣٨ سنة باشتباه كسر بالضلوع، وزياد أحمد الشافعى ١٣ سنة بكدمات متفرقة بالجسم.

تم رفع أثار الحادث وتم التحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.