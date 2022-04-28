«رادار المرور» يضبط 2838 مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة ،عن ضبط 13504 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية 2838 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 88 مخالفة السير بدون تراخيص، و19 مخالفات الدراجات النارية، 15 مخالفة شروط التراخيص، 18 مخالفة موقف عشوائي.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.