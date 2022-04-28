الخميس 28 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تحذر من وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا فى أيدى الإرهابيين

قوات روسيا
قوات روسيا

حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين على غرار ما حدث في سوريا، وإمداد المعارضة السورية بالأسلحة.

وقالت "زاخاروفا"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة، التي قدمها الغرب إلى ما يُسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي تنظيم داعش المحظور في روسيا الاتحادية».

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا روسيا

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على هامش الحوار الوطنى

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