عضو بالشيوخ: القيادة السياسية تولي اهتماما غير مسبوق بالقطاع الزراعي

قال النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما غير مسبوق بالقطاع الزراعي، من أجل زيادة الإنتاج وتحفيز المزارعين على توريد محاصيلهم، موضحا أن هناك تكليفات رئاسية بتعزيز كافة أوجه الدعم للمزارعين وخاصة القمح.

وأضاف أبوعايشة، خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن هناك اهتمام كبير من جانب الدولة بمحصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية والذي له دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى خطة الدولة في تشجيع المزارعين والتي تمثلت في الإعلان عن سعر استلام محصول القمح من المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كافي لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر منح حافز إضافي للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول، فضلا عن تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت حوالي 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الأعوام السابقة بحوالي 250 ألف فدان، كما أن الإنتاجية المتوقعة حوالي 10 ملايين طن، والدولة تستهدف استلام من 5.5 إلى 6 مليون طن من المزارعين هذا العام، مشددا على ضرورة المشاركة الواسعة من الفلاحين هذا العام في توريد أكبر كميات من القمح للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن الدور الوطني للفلاحين والمزارعين المصريين لم يتغير على مدار التاريخ كما إنهم كانوا دائما وأبدا على قدر المسئولية الوطنية تجاه بلدهم.