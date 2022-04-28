إقامة العزائم والمهرجانات.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك

العيد هو اسم عربي يعني احتفال بذكرى السعادة والولائم، ويتم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بعد صيام شهر رمضان، ويعبر عن الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى، حيث يحتفل به في اليوم الأول من شوال في الشهر العاشر من التقويم القمري، يشتري المسلمون فيه ملابس جديدة ويتبادلون الهدايا مع أفراد الأسرة وتقام العزومات، إذ تستمر الاحتفالات لمدة ثلاثة أيام تظل خلالها المدارس والمكاتب الحكومية مغلقة.

وأكثر الأطعمة المرتبطة بالاحتفال هو الكحك المحشي بالبندق ومغطى بمسحوق السكر.

الإفطار السريع هو حدث اجتماعي، وفي الفجر، تدعو العائلات الأصدقاء والأقارب للالتقاء معًا والإفطار، يتم ذلك مع التمر أو بشرب قمر الدين وهو عصير مشمش يحتوي على القليل من المكسرات والفواكه المجففة، يتم تقديم المشروب فقط خلال هذا الوقت ويوفر السكر الذي تمس الحاجة إليه بعد الصيام لعدة ساعات، إنه لذيذ جدا وكبير.

ثم يؤكل وعاء من حساء العدس بنكهة عصير الليمون وبعض الزنجبيل الإضافي، طبق آخر هو المحشي الملفوف بورق عنب، ويمكن تعديل الحشوة للحصول على نكهات مميزة حسب الرغبة.

الملوخية هو طبق فريد آخر، والمسقعة الشهيرة هي طبق مصري آخر مصنوع من الباذنجان المقلي الذي يجفف قبل إضافة التوابل، هذا بجانب صينية البطاطس بالدجاج.

رمضان هو أقدس وقت في السنة الإسلامية، فهو الوقت الذي يلتزم فيه المسلمون بالصيام الصارم ويشاركون في الأنشطة الدينية مثل الأعمال الخيرية، تبدأ نهاية شهر رمضان بالاحتفال لمدة ثلاثة أيام بعيد الفطر، وقبل أيام قليلة من العيد، تقدم العائلات مبلغًا محددًا من التبرعات للمحتاجين والفقراء، والذي يتم على شكل طعام أو أموال لضمان حصول كل مسلم على وجبة دسمة والاحتفال بهذا اليوم بالكامل. ويشار إلى التبرع بصدقة الفطر.

في يوم العيد يتجمع المسلمون في المساجد أو الأماكن الخارجية لأداء صلاة العيد، والتي تتضمن خطبة تليها صلاة جماعة قصيرة.

يتلقى الأطفال العيدية وهي العادة التي يحصل عليها أقاربهم البالغون والتي يتم تقديمها في شكل مبلغ صغير من المال.

يحتوي يوم العيد أيضًا على العديد من المهرجانات والبرامج الخاصة حتى على التلفزيون حيث يتم إجراء مقابلات مع المشاهير والشخصيات العامة.