الأربعاء 27 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

احتفالا بـ«عيد الفطر».. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيا بأبوظبي 4 مايو

شيرين
شيرين

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء يوم 4 مايو المقبل بالإمارات العربية المتحدة، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يقام حفل النجمة شيرين عبد الوهاب داخل «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس بإمارة أبو ظبي، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور عبر أحد المواقع الإلكترونية.

ومن المقرر أن تغني شيرين عبدالوهاب خلال الحفل عددًا من أغانيها القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: «كلها غيرانة، وحبه جنة، ولا بتفكر ولا بتحس، ومتحاسبنيش، وكتر خيري، وعلى بالي»، وغيرها من الأغنيات.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب الفنية

وتعيش النجمة شيرين حالة من النشاط الفني بعد فترة من الركود حيث أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالكويت، وتستعد شيرين للعديد من المفاجآت الفنية سوف تعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وشاركت في شهر رمضان الجاري بإعلان جديد لصالح أحد البنوك وقدمت فيه أغنية جديدة بعنوان “يا معافر” والتي حققت ردود أفعال قوية من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما طرحت أغنية جديدة بعنوان “وبحلفلك” وتعاونت فيها مع كل من الشعر الغنائي محمد مصطفي ملك، والمحلن محمود أنور، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت محمد مجدي.

 

كلمات أغنية «وبحلفلك»: 

وبحلفلك هشيلك بره حساباتي

ومسموحلك تودع قلبي وحياتي

وهوصفلك حبيبي ازاي هتنساني

وتعرف بعدي ناس تاني

وارشحلك

متقلقشي لا يمكن ارضى يعني تعاني بعديه

متستغربش اصل انا روحي رياضية

في عشرة ما بينا هساعدك

وغصب عني اقف جنبك

طباع فيا

متستناش حبيبي حاجات ترجعنا

عشان مفيهاش يادوب هنداوي في وجعنا

هنعمل ايه ومن غير ليه

حاولنا وربنا لي حكمة موفقناش

مقصرناش وجبنا اخرنا وصبرنا

ومرتحناش ولا قدرنا ولا وصلنا

لحل جديد فنبقى بعيد

حبيبي القرب صدقني مينفعناش

النجمة شيرين النجمة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب الإمارات العربية المتحدة عيد الفطر المبارك شيرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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