الخميس 28 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 20 مرة في 24 ساعة الماضية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأطلقت حوالي 200 قذيفة من عيارات مختلفة.
وقال بيان للمكتب المشار إليه، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: أبلغنا عن 20 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا تجاه دونيتسك، حيث استخدم العدو صواريخ "جراد" ومدفعية 122 ملم، ومدافع هاون 120 ملم ومدافع هاون 120 ملم و82 ملم، وآر بي جي والمدافع الرشاشة ذات العيار الكبير والأسلحة الصغيرة.
وأضاف البيان: "لقد تعرضت 9 مناطق سكنية في الجمهورية لقصف القوات الأوكرانية وتحديدا في مقاطعات بتروفسكي وكويبيشيفسكي، وجورلوفكا، وزايتسيفو، وجولموفسكي، وزيليزنايا بالكا، وترويتسكوي، وياسينوفاتايا، وياسنوي، وإلينوفكا"، مشيرا إلى إصابة مدني واحد بجروح نتيجة للقصف وتضرر 14 منزلا وأربعة مرافق للبنية التحتية المدنية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الحوار الوطنى

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