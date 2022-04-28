ظهرت في 5 مسلسلات.. حكاية 19 كتابا ورواية في دراما رمضان

ظهر الكثير من الكتب خلال الأعمال الفنية التي تشارك ضمن السباق الرمضاني، والتي تعد لأول مرة تحفيزا على القراءة والحث على العودة إلى الكتاب المطبوع، وأن القراءة لا غنى عنها مهما تطورت الوسائل الحديثة، وبرزت خلال 5 مسلسلات رمضانية 19 رواية وكتابا.

"الدستور" تستعرض الكتب التي ظهرت خلال في مسلسلات رمضان، والتي يدور أغلبها حول العادات والتقاليد والحب وتدعو للفضيلة والتسامح، وتبادل الثقافات.

مسلسل راجعين يا هوى

كتاب “الدماغ وما القدر الذي تحتاجه منه”

ظهر خلال المسلسل ما يزيد عن 10 كتب منذ بدء عرض المسلسل، ومنها كتاب “الدماغ وما القدر الذي تحتاجه منه” للكاتب أليكسيس ويليت، الذي يعد من الكتب الفلسفية، فهو يتحدانا أن نفكر بشكل مختلف عن الدماغ، فبدلًا من التركيز على الأمور الرائعة ‏الكثيرة التي يقوم بها العقل البشري نتساءل عن تعقيدات وتناقضات هذا الدماغ، وهل يمكننا ‏العيش حياة مرضية سوية عند فقدِ أي جزءٍ منه؟”.‏

كتاب «The Power of Habit»

كما ظهرت الفنانة نور وهي تقرأ كتاب «The Power of Habit» ويعد هذا الكتاب من الإصدارات التي تحظى باهتمام كبير من جانب القراء في الوطن العربي والإسلامي والأوروبي، ويعتبر المرجع لخبراء التنمية البشرية، وهو من تأليف الكتاب الصحفي الأمريكي تشارلز دوهيك بجريدة نيويورك تايمز، فقد صدر في فبراير عام 2012 من قبل دار النشر الإنجليزية راندوم هاوس.

ويعتبر «قوة العادة» هو الكتاب الأشهر عن العادات، والأكثر مبيعًا، والمرجع التي تعتمد عليه كتب كثيرة فى حديثها عن العادات، وقد تم ترجمة نسخة منه للعربية بعد تداول نسخته الأولى، وقد طبع منه عدة طبعات بعد انتهاء الطبعة الأولى، كما حصل على جائزة من نفس العام.

.كتاب السياسة

كما ظهر كتاب “السياسة” في راجعين يا هوى، و يُعرَف بأنه من الكتب الأساسية التي لا غنى عنها في مجاله، ويتكون من ثمانية كتب في كتاب واحد؛ فهو كتاب موسوعي يشهد بالعبقرية لمن ألفه ولمن ترجمه ولمن ترجم عمَّن ترجمه، ويتحدث الكتاب عن الاجتماع المدني والرِّق والملكية والاقتصاد والسلطة العائلية، وشرح أرسطو في هذا الكتاب تصوّرُه عن الدولة و مكان الفرد المواطن العبد المرأة الفلاح الأجانب فيها.

وقد بنى أرسطو هذا الكتاب على قواعد عقلية وفلسفية وتاريخية ونفسية، وكانت غايته الفضيلة ‏والسعادة، وهما معًا غاية أي حكومة، أما السؤال الأبرز الذي ظل يقلق أرسطو فهو التالي: لمن يجب أن يكون ‏السلطان؟ وفي هذا الكتاب دراسة معمقة لكتاب القوانين لأفلاطون.

كتاب مستقبل الثقافة في مصر

كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" ظهر أيضا في مسلسل راجعين يا هوى، وهو من تأليف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، نشر في القاهرة سنة 1938، على الرغم من أنه يعتبر من أصغر مؤلفاته لكن في الوقت نفسه يعتبر من أهم الكتب لدرجة أنه لا زال يناقش وتقام ندوات عنه حتى الآن.

ومن أبرز المقولات التي جاءت في الكتاب: "مصر ثقافيا وحضاريا، هي دولة غربية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من دلالة. فالعالم ينقسم إلى حضارتين لا ثالث لهما. الأولى، تأخذ جذورها من الحضارة المصرية القديمة وفلسفة اليونان والقانون الرومانى. والثانية، تأتى من الهند."

مسلسل الكبير أوي

ومن ضمن الكتب التي ظهرت ضمن السباق الرمضاني، وفى مشهد يحث على تنمية الوعي وتنشئة الأطفال بطريقة صحيحة وسليمة، ظهر الفنان أحمد مكي خلال إحدى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، وهو يحمل كتاب السندباد 16، ويشرح منه لطفله الذي يدرس في أحد الصفوف الدراسية الابتدائية.

وظل الفنان أحمد مكي يشرح من الكتاب أشياء من داخل سلسلة السندباد الشهيرة للأطفال، التي يهتم بها شريحة كبيرة من الأطفال وتصدر بلغات مختلفة خلال المرحلة الابتدائية في بعض المدارس والمعاهد الأزهرية.

كتاب world cultures and geography

بينما ظهر كتاب world cultures and geography، في مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس، وذلك في مشهد للفنان أحمد مكى أثناء تجسيده شخصية جوني أخو الكبير أوي وهو يجلس على كرسي ويقرأ الكتاب، ويعد الإصدار الثاني الذي ظهر فى طاقم العمل.

و كتاب الثقافات العالمية والجغرافيا، يقع في 755 صفحة، ويتناول الوحدات الإقليمية ذات الصلة بمنهج نصف الكرة الشرقي، وهو من الكتب التي تفيد الطلاب بشكل أكبر، حيث يمكن للطلاب التعرف من خلال الكثير عن حياتهم وحياة الطلاب في البلدان الأخرى، كما يوفر الخطوط الزمنية الغنية إحساسًا بالحضارة القديمة، والكتاب مترجمة مكتوب باللغة الإنجليزية، وتم ترجمته باللغة الأسبانية فقط، وتم نشره في يناير عام 2007، للكاتب ماكدوجال ليتل، وقام بكتابة ضمن أكثر من 200 درس للطلاب على السبورة.

مسلسل سوتيس بالعربي

10 روايات وكتب

ظهر أثناء عرض مسلسل سوتس بالعربي الذي يذاع ضمن الأعمال الفنية داخل السباق الرمضاني الجاري، في إحدى المكتبات مجموعة من الكتب والمؤلفات لعدد من المؤلفين، وهي الدحيح، ضد التاريخ، ألف ليلة وليلة، سينما مصر، خالي العزيز نابليون، كل شيء هادي على الجبهة الغربية، فندق العالم، ثلج الربيع، البريق، كنت طفلا قبطيا، ورواية كل شيء هادي على الجبهة الغربية، رواية فندق العالم، رواية ثلج الربيع، رواية البريق.

مسلسل أحلام سعيدة

بينما ظهرت الفنانة يسرا بطلة مسلسل أحلام سعيدة الذي يعرض في رمضان الجاري، وهى تقرأ رواية الأحمر والأسود، بالفرنسية: Le Rouge et le Noir للكاتب ستندال، وتسبب هذا المشهد في البحث عن الرواية مما مما أدى إلى تصدرها مؤشرات البحث خلال الساعات، فـ ستندال يعد أحد أبرز وجوه الأدب الفرنسي في القرن الـ19.

وتدور أحداث الرواية حول محاولات شاب من المحافظات للارتقاء اجتماعيا على نشأته المتواضعة من خلال جمعه بين المواهب، والعمل الجاد، والخداع، والنفاق، وفي النهاية يسمح لعواطفه أن تخونه، ويشير العنوان إلى التوتر بين المصالح الدينية والعلمانية لبطل الرواية، ودار الكثير من النقاش حول هذا المعنى.

مسلسل ديما عامر

ظهر كتاب "كن الشخص الذي يجعلك سعيدا" فى مسلسل "دايما عامر" الذي يعرض ضمن الأعمال الفنية بالسباق الرمضاني الجاري، فهو من تأليف مجموعة من المؤلفين، وقامت بترجمته وإعداده إيناس سمير، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات التي تتحدث عن السعادة وكيفية الوصول إليها.

ويقدم الكتاب روشتة دسمة لكيفية إسعاد الشخص نفسه بنفسه، وهو يتحدث عن السعادة بشكل عام باستفاضة وعمق، وعن كون الإنسان هو ‏المسبب لسعادته بشكل خاص، ‏كما يناقش جميع جوانبها بشكل علمي وأدبي، ويغير الكثير من المصطلحات والمفاهيم ‏التي رسخت في أغلب عقولنا عن معنى "السعادة".

يشارك المسلسل ضمن السباق الرمضاني، و تدور أحداثه داخل مدرسة خاصة، تنقسم لفئتي ناشونال وانترناشونال، وتنشب الخلافات بين الطلاب، ويتدخل عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي الذي تم تعيينه بالخطأ، لمحاولة إصلاح الأمور، وإنهاء الخلافات بين التلاميذ.

رواية سبيل الغارق

وفى مشهد بمسلسل "ديما عامر" للفنانة لبلبة ظهرت وهى تقرأ في كتاب "سبيل الغارق" لريم بسيوني، وهى صادرة عن دار نهضة مصر عام 2020، تقع في 453 صفحة، ترجمها للغة الإنجليزية أحمد القرملاوي مدير النشر بدار ديوان للنشر والتوزيع.

وتسرد الحياة الاجتماعية في مصر، خلال النصف الثاني من القرن 19، وتقاطع حياة الناس في تلك الفترة مع الحياة السياسية، فالرواية بحسب “بسيوني” في تصريحات لها قائمة على إعادة قراءة التاريخ المصري بنصوص أدبية وحبكات روائية جميلة.