مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 عبر شاشة قناة ON

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير موعد عرض الحلقة 27 من مسلسل الاختيار 3 وذلك بعد تحقيقه لنجاح كبير منذ عرض حلقاته الأولى في السباق الرمضاني الجاري.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

تواصل قناة ON عرض حلقات مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 للنجوم أحمد السقا وياسر جلال وأحمد عز وكريم عبد العزيز يوميا خلال شهر رمضان.

ويعرض المسلسل الملحمي الاختيار 3 الحلقة 27 عبر شاشة قناة ON والتي حصلت على حقوق العرض والإعادة الحصرية للمسلسل خلال شهر رمضان كما يعرض المسلسل عبر قناة ON drama ومنصتي watch it وشاهد VIP خارج مصر.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

يرصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 العديد من الوقائع عن الفترة العصبية التي مرت بها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية للبلاد وحتى قيام ثورة 30 يونيو ويبرز المسلسل خلال أحداثه دور الجيش والشرطة في التصدي للعديد من العمليات الإرهابية.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

وجاءت مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27 كالآتي:

يعرض على قناة ON فى تمام الساعة 9:30 مساء.

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» على قناة ON Drama:

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء.

مواعيد إعادة مسلسل «الاختيار 3» على قناة ON Drama:

الساعة 6 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.40 مساء

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» يوثق فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر، بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

تعود أحداث مسلسل «الاختيار 3» إلى الفترة ما بين 2012 إلى 2013، التي تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد حتى إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم الجماعة، مرورًا ببدء حركة تمرد وثورة 30 يونيو، ووثق المسلسل عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى انتشار الإرهاب في تلك الفترة التى تعتبر الأصعب في تاريخ مصر الحديث.

ويشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، أحمد السقا، عبد العزيز مخيون، صبري فواز، تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.