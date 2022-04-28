وزير الرى يكشف آخر نتائج مشروع «تأهيل المساقى»

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يجري تنفيذ عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية للحفاظ على الموارد المائية، منها أعمال تحديث نظم الري بدلاً من الرى التقليدى بالغمر، وتأهيل المساقي الخاصة بالأراضي القديمة بدلتا النيل، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه.

ولفت الوزير، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه من المستهدف تأهيل ٥١٦ كيلومترًا من المساقي بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، وطرح وإسناد ٣٣٠ كيلومترًا منها، كما أنه يجرى تأهيل ٢٦١ كيلومترًا من المساقي، مشيرًا إلى الانتهاء من تأهيل ٦٩ كيلومترًا منها ٣١ كيلومترًا بمحافظة القليوبية، و٣١ كيلومترًا بمحافظة الفيوم، و٤ كيلومترات بمحافظة أسيوط، و٢ كيلومتر بمحافظة المنوفية، وكيلومتر بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الموارد المائية والري، مع المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث، والمهندس حسين جلال المهندس المشرف على مشروعات تأهيل الترع ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع.

